Экс-игрок «Краснодара» Сабуа: в этом сезоне Сперцян окрепнет и потом уедет в топ-чемпионат
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Бывший полузащитник «Краснодара» Леон Сабуа высказался об армянском полузащитнике краснодарской команды Эдуарде Сперцяне.
«У Эдика всегда были качества. С раннего детства видно было, что он сможет заиграть на таком уровне, даже ещё лучше, просто не хватало физических кондиций. Сейчас он вырос, подрос, набрал массу – теперь сами видите, что он делает на поле.
Я думаю, решение остаться точно пойдёт на пользу. Всегда надо к решениям подходить с холодной головой. Надо набрать побольше уверенности, хотя мы видели, как он себя показывал в прошлом сезоне. В этом сезоне Эдик окрепнет и потом спокойно уедет в топ-чемпионат», – приводит слова Сабуа Metaratings.
Ранее агент Тимур Гурцкая рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов.
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