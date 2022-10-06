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Экс-игрок «Краснодара» Сабуа: в этом сезоне Сперцян окрепнет и потом уедет в топ-чемпионат

Экс-игрок «Краснодара» Сабуа: в этом сезоне Сперцян окрепнет и потом уедет в топ-чемпионат
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Бывший полузащитник «Краснодара» Леон Сабуа высказался об армянском полузащитнике краснодарской команды Эдуарде Сперцяне.

«У Эдика всегда были качества. С раннего детства видно было, что он сможет заиграть на таком уровне, даже ещё лучше, просто не хватало физических кондиций. Сейчас он вырос, подрос, набрал массу – теперь сами видите, что он делает на поле.

Я думаю, решение остаться точно пойдёт на пользу. Всегда надо к решениям подходить с холодной головой. Надо набрать побольше уверенности, хотя мы видели, как он себя показывал в прошлом сезоне. В этом сезоне Эдик окрепнет и потом спокойно уедет в топ-чемпионат», – приводит слова Сабуа Metaratings.

Ранее агент Тимур Гурцкая рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

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