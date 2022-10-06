Кроос — о 2:1 с «Шахтёром»: «Реал» наиграл на 7:1. Трудно поверить, что разница в один гол

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о победе над донецким «Шахтёром» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.



«Бывают такие дни, когда мяч не хочет попадать в ворота, мы наиграли на победу со счётом 7:1 или около того, но в итоге мы набрали три очка, и это была заслуженная победа. Вот и всё.



Мы провели хороший первый тайм, очень хороший, много прессинговали. Мы должны были забить больше голов.



Анчелотти разозлился после гола «Шахтёра». Что он сказал? Что мы должны продолжать играть, как раньше, потому что счёт 2:1 и разница всего в один гол… В конце концов, трудно поверить, что мы выиграли всего лишь 2:1. Но бывают такие дни, как этот. Мяч наверняка попадёт в ворота в следующих матчах.



Идея состоит в том, чтобы как можно скорее выйти из группы, у нас девять очков из девяти, мы провели три очень хороших матча и хотим ещё одной победы в Варшаве. Выйти в плей-офф – то, чего мы хотим», – приводит слова Крооса AS.

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