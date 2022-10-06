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Караваев: многие приезжают к «Зениту» и ставят «автобус» — а «Ростов» играл в футбол

Караваев: многие приезжают к «Зениту» и ставят «автобус» — а «Ростов» играл в футбол
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о «Ростове» после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые обыграли южную команду со счётом 3:1. Напомним, голы в этой встрече забивали Малком, Вендел и Далер Кузяев.

«Не напрягся ли «Зенит», когда «Ростов» сравнял счёт? Нет, а с чего мы должны напрягаться? Это сразу после перерыва было — ещё целый тайм предстоял. Всё можно перевернуть, что мы и сделали. И, мне кажется, второй тайм провели даже качественнее первого.

Поборется ли «Ростов» за место в тройке? Наверное, смогут, раз они так начали сезон. А так — только время покажет. Карпин создал слаженную, боевитую команду, которая ничего не боится, поставил «Ростову» игру. Многие к нам приезжают и ставят «автобус» — а «Ростов» действительно играл в футбол. Это здорово, молодцы», — приводит слова Караваева Sport24.

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