Караваев: многие приезжают к «Зениту» и ставят «автобус» — а «Ростов» играл в футбол

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о «Ростове» после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые обыграли южную команду со счётом 3:1. Напомним, голы в этой встрече забивали Малком, Вендел и Далер Кузяев.
«Не напрягся ли «Зенит», когда «Ростов» сравнял счёт? Нет, а с чего мы должны напрягаться? Это сразу после перерыва было — ещё целый тайм предстоял. Всё можно перевернуть, что мы и сделали. И, мне кажется, второй тайм провели даже качественнее первого.
Поборется ли «Ростов» за место в тройке? Наверное, смогут, раз они так начали сезон. А так — только время покажет. Карпин создал слаженную, боевитую команду, которая ничего не боится, поставил «Ростову» игру. Многие к нам приезжают и ставят «автобус» — а «Ростов» действительно играл в футбол. Это здорово, молодцы», — приводит слова Караваева Sport24.
- 6 октября 2022
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