Москва примет уникальный международный турнир по пляжному футболу

Первый Московский международный кубок по пляжному футболу состоится с 13 по 16 октября. На турнир в Москву приедут восемь команд из России, Беларуси и ближнего зарубежья. Россию в борьбе за престижный трофей представят московские клубы «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

В течение четырёх соревновательных дней посетители ЦСКА Арены увидят 16 матчей. Продажа билетов стартовала 19 сентября. Билеты действуют весь игровой день. Для болельщиков российских команд-участниц турнира отведены отдельные фан-трибуны. Билеты на эти трибуны распространяются через фанатские объединения клубов.

Важным мероприятием в рамках Московского международного кубка по пляжному футболу станет детский турнир с участием шести команд из разных городов России. Юные футболисты не только сыграют на той же площадке, где состоятся матчи профессиональных клубов, но также смогут посетить мастер-классы лучших игроков мира и посетить матчи взрослого турнира.

Помимо зрителей на трибунах ЦСКА Арены, матчи турнира смогут увидеть миллионы российских и зарубежных любителей спорта как по ТВ-трансляции, так и на всех ведущих онлайн-платформах.