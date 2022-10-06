Голы Месси и Трента — в числе претендентов на лучший забитый мяч недели в Лиге чемпионов
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Официальный сайт УЕФА назвал претендентов на звание лучшего гола недели в прошедшем туре Лиги чемпионов.
В число номинантов вошли форвард «ПСЖ» Лионель Месси, забивший в матче с «Бенфикой» (1:1), защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, поразивший ворота «Рейнджерс» (2:0) точным ударом со штрафного. Также в список попали нападающий «РБ Лейцпиг» Андре Силва, отличившийся во встрече с «Селтиком» (3:1), и защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру, поразивший ворота «Севильи» (4:1).
Победитель будет определён путём голосования на официальном сайте УЕФА.
Отметим, что матчи четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе — во вторник и среду (11-12 октября).
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