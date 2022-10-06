УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Футбольная организация УЕФА огласила список номинантов на звание лучшего игрока недели в прошедшем 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Голосование проводится на официальном сайте УЕФА.



В список номинантов вошли:



Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, который забил победный гол и сделал результативную передачу в матче с «Севильей» (4:1);



Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария, отдавший три ассиста во встрече с «Маккаби» из Хайфы (3:1);



Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, забивший победный мяч в матче с «Аяксом» (6:1), а также совершивший семь отборов;



Нападающий клуба «РБ Лейпциг» Андре Силва, который отметился дублем во встрече с «Селтиком» (3:1).

По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн: