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УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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Футбольная организация УЕФА огласила список номинантов на звание лучшего игрока недели в прошедшем 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Голосование проводится на официальном сайте УЕФА.

В список номинантов вошли:

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, который забил победный гол и сделал результативную передачу в матче с «Севильей» (4:1);

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария, отдавший три ассиста во встрече с «Маккаби» из Хайфы (3:1);

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, забивший победный мяч в матче с «Аяксом» (6:1), а также совершивший семь отборов;

Нападающий клуба «РБ Лейпциг» Андре Силва, который отметился дублем во встрече с «Селтиком» (3:1).

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