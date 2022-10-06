Лопетеги попрощался с «Севильей» после разгромного поражения от дортмундской «Боруссии»

Бывший главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги после поражения в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» (1:4) попрощался с командой. 56-летний специалист был отправлен в отставку после этой игры.



«У меня смешанные чувства. Первое, что у меня в голове и на сердце, — это благодарность. Я благодарен клубу, городу, болельщикам «Севильи», игрокам, всем, кто работает на благо команды. У нас было много счастливых моментов. Но вместе с тем мне грустно — жаль покидать клуб, который я люблю и который, вне всяких сомнений, будет развиваться», — приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.



«Севилья» занимает третье место в группе G после трёх матчей, набрав всего одно очко. В чемпионате Испании андалусийцы располагаются на 16-й строчке, заработав пять баллов за семь встреч.

«Атлетико» уверенно переиграл «Севилью» в матче Ла Лиги:

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