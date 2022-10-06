Сампаоли в ближайшее время станет главным тренером «Севильи»
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Бывший главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли в ближайшее время возглавит «Севилью», сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях. По информации источника, переговоры между руководством испанского клуба и тренером продлились больше месяца. Соглашение с аргентинцем будет рассчитано на два сезона.
Напомним, Лопетеги возглавлял «Севилью» с 2019 года. Последним местом работы Сампаоли был «Марсель», который специалист покинул в нынешнем году.
«Севилья» в семи матчах набрала пять очков и занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Барселона» (19). Действующий чемпион Испании — мадридский «Реал».
«Севилья» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:
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