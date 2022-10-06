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Д. Билялетдинов: «Лужники» — главная арена страны. Правильно, что там будет финал Кубка

Д. Билялетдинов: «Лужники» — главная арена страны. Правильно, что там будет финал Кубка
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о том, что финал Кубка России сезона-2022/2023 пройдёт в «Лужниках».

«Правильно сделали. Это главная арена страны, она должна принимать такие соревнования. Других вариантов нет», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, ранее стало известно, что финал Фонбет Кубка России – 2022/2023 состоится в Москве на стадионе «Лужники». «Лужники» — один из главных стадионов в мире и самый вместительный в стране: его трибуны рассчитаны на 81 тысячу зрителей. 21 мая 2008 года арена принимала финал Лиги чемпионов УЕФА, 15 июля 2018-го — финал чемпионата мира.

Последний, 30-й финал Кубка сезона-2021/2022 также прошёл в «Лужниках». Игра между московскими «Спартаком» и «Динамо» установила рекорд посещаемости за всю историю турнира. На матче присутствовало 69 306 зрителей.

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Финал Кубка России — 2022/2023 состоится в «Лужниках»
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