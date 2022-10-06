Россия поднялась в рейтинге ФИФА на 33-е место, не сыграв ни одного официального матча

Сборная России по футболу в обновлённом рейтинге ФИФА поднялась на две строчки — с 35-го на 33-е место.

Примечательно, что команда Валерия Карпина поднялась в таблице коэффициентов, не сыграв при этом ни одного официального матча из-за отстранения от международных турниров. Россияне провели лишь товарищескую встречу с Киргизией (2:1).

Дело в том, что сборные Австрии и Чехии, опережавшие Россию, потерпели ряд поражений и потеряли существенное количество баллов, опустившись на несколько строчек вниз. Это и позволило России подняться на 33-е место.

Рейтинг сборных по версии ФИФА:



1. Бразилия.

2. Бельгия.

3. Аргентина.

4. Франция.

5. Англия.

6. Италия (поднялась на одну строчку).

7. Испания (опустилась на одну строчку).

8. Нидерланды.

9. Португалия.

10. Дания.

11. Германия...

33. Россия.