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Россия поднялась в рейтинге ФИФА на 33-е место, не сыграв ни одного официального матча

Россия поднялась в рейтинге ФИФА на 33-е место, не сыграв ни одного официального матча
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Сборная России по футболу в обновлённом рейтинге ФИФА поднялась на две строчки — с 35-го на 33-е место.

Примечательно, что команда Валерия Карпина поднялась в таблице коэффициентов, не сыграв при этом ни одного официального матча из-за отстранения от международных турниров. Россияне провели лишь товарищескую встречу с Киргизией (2:1).

Дело в том, что сборные Австрии и Чехии, опережавшие Россию, потерпели ряд поражений и потеряли существенное количество баллов, опустившись на несколько строчек вниз. Это и позволило России подняться на 33-е место.

Рейтинг сборных по версии ФИФА:

1. Бразилия.
2. Бельгия.
3. Аргентина.
4. Франция.
5. Англия.
6. Италия (поднялась на одну строчку).
7. Испания (опустилась на одну строчку).
8. Нидерланды.
9. Португалия.
10. Дания.
11. Германия...
33. Россия.

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