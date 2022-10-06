Объявлены судейские назначения на матчи 12-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Так, центральный матч тура ЦСКА — «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

7 октября (пятница)

«Урал» – «Химки»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Владимир Миневич; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Анатолий Цветнов.

8 октября (суббота)

«Факел» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мартынов.

ЦСКА – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Сочи» – «Локомотив»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Алексей Воронцов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Александр Колобаев.

9 октября (воскресенье)

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Алексей Тюмин.

«Торпедо» – «Пари НН»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гвардис.

«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Игорь Синер.