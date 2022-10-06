Джек Грилиш: постепенно становлюсь тем футболистом, которым был ранее

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился эмоциями от матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (5:0). Он отметил, что продолжает набирать форму и становится всё более убедительным в игровом плане.



«Знаю, что могу прибавить в мастерстве и подняться ещё на два-три уровня. Я знаю, на что я способен. Но мне кажется, что я постепенно становлюсь тем Грилишем, которым был ранее», – цитирует Грилиша пресс-служба УЕФА.



26-летний Грилиш стал игроком «Манчестер Сити» летом 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 39 матчах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами подписано до 2027 года.

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