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В «Балтике» отреагировали на информацию об избиении девушки игроком клуба Гогричиани

В «Балтике» отреагировали на информацию об избиении девушки игроком клуба Гогричиани
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал информацию об избиении нападающим клуба Гочи Гогричиани своей девушки.

«Мы проводим внутреннее расследование. Пока у нас не будет неопровержимых фактов, мы с какими-то официальными заявлениями выступать не будем. Как только будут понятны какие-то итоги, выступим с заявлением», – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее девушка 22-летнего футболиста опубликовала информацию, в которой рассказала об избиении со стороны игрока «Балтики». Гогричиани является воспитанником ЦСКА, ранее он также выступал за «Текстильщик» и «Акрон», летом 2022 года он заключил полноценный контракт с калининградским клубом.

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