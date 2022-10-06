В «Балтике» отреагировали на информацию об избиении девушки игроком клуба Гогричиани

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал информацию об избиении нападающим клуба Гочи Гогричиани своей девушки.



«Мы проводим внутреннее расследование. Пока у нас не будет неопровержимых фактов, мы с какими-то официальными заявлениями выступать не будем. Как только будут понятны какие-то итоги, выступим с заявлением», – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



Ранее девушка 22-летнего футболиста опубликовала информацию, в которой рассказала об избиении со стороны игрока «Балтики». Гогричиани является воспитанником ЦСКА, ранее он также выступал за «Текстильщик» и «Акрон», летом 2022 года он заключил полноценный контракт с калининградским клубом.