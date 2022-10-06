«Сломаю ноги и застрелю». Фанат «Барселоны» угрожал защитнику «Интера» в соцсетях

После поражения в матче Лиги чемпионов один из болельщиков «Барселоны» угрожал защитнику «Интера» Алессандро Бастони в социальных сетях.
Еврокубковая встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу миланцев, но в конце матча произошёл эпизод, который вызвал недовольство у представителей «Барселоны». Арбитр не стал смотреть VAR в спорном моменте, чем разозлил игроков и тренерский штаб каталонцев.
Испанские болельщики также пришли в ярость. Один из фанатов сине-гранатовых в соцсетях угрожал сломать ноги Бастони, чтобы итальянец больше никогда не смог играть в футбол. Позже этот же болельщик написал: «Направлю на тебя пистолет и застрелю».
Скриншоты угроз в адрес Алессандро Бастони опубликовала в своём профиле девушка футболиста, осудив поведение фаната «Барселоны».
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