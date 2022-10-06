Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Букайо Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом»

Букайо Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом»
Комментарии

Полузащитник Букайо Сака согласовал с лондонским «Арсеналом» новый контракт, сообщает Football Insider. По информации источника, в ближайшее время стороны подпишут соглашение до 2027 года.

Ранее появилась информация, что лондонский «Арсенал» намерен подписать новый контракт с полузащитником Букайо Сакой и собирается предложить ему соглашение с зарплатой в € 230 тыс. в неделю. 21-летний английский футболист является важной фигурой в построениях Микеля Артеты, поэтому клуб хочет вознаградить футболиста за его вклад в успехи.

Сака играет в структуре «Арсенала» с семилетнего возраста. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги и Лиги Европы, отметившись одним забитым голом и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Новость по теме
«Арсенал» предложит Букайо Саке новый контракт с зарплатой в € 230 тыс. в неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022