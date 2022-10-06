Букайо Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом»

Полузащитник Букайо Сака согласовал с лондонским «Арсеналом» новый контракт, сообщает Football Insider. По информации источника, в ближайшее время стороны подпишут соглашение до 2027 года.
Ранее появилась информация, что лондонский «Арсенал» намерен подписать новый контракт с полузащитником Букайо Сакой и собирается предложить ему соглашение с зарплатой в € 230 тыс. в неделю. 21-летний английский футболист является важной фигурой в построениях Микеля Артеты, поэтому клуб хочет вознаградить футболиста за его вклад в успехи.
Сака играет в структуре «Арсенала» с семилетнего возраста. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги и Лиги Европы, отметившись одним забитым голом и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
- 6 октября 2022
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