Деян Станкович стал главным тренером «Сампдории»

Бывший полузащитник «Интера» и «Лацио» Деян Станкович возглавил «Сампдорию», сообщает официальный сайт клуба. Стороны заключили контракт до 30 июня 2023 года с опцией продления ещё на сезон.
44-летний Деян Станкович в бытность футболистом провёл 326 матчей в составе миланского «Интера» (42 гола) и 208 – за римский «Лацио» (34 мяча). Он шесть раз становился чемпионом Италии. С 2019 по 2022 год Станкович возглавлял «Црвену Звезду», с которой трижды выиграл чемпионат Сербии. «Звездаши» провели 130 матчей под его руководством, в среднем набирая 2,5 очка за игру.
Напомним, 2 октября «Сампдория» объявила об увольнении с поста главного тренера Марко Джампаоло. Он был отправлен в отставку после поражения команды в матче 8-го тура Серии А с «Монцей». Встреча команд закончилась со счётом 3:0 в пользу дебютанта Серии А. Для «Сампдории» это поражение стало четвёртым подряд. В текущем сезоне команда потерпела уже шесть поражений и занимает последнее место в таблице.
- 6 октября 2022
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