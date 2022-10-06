Семак рассказал, как «Зенит» будет добираться в Воронеж на матч с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как его команда будет добираться в Воронеж, где предстоит сыграть матч с местным «Факелом». Напомним, игра 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 пройдёт в субботу, 8 октября, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«Мы полетим до Тамбова, оттуда поедем на автобусе в Воронеж, как добирались и другие команды. Обратно — через Москву, поскольку в Тамбове аэропорт работает до 18:00. Время есть до следующего матча, поэтому никаких проблем», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, за 11 туров чемпионата России «Зенит» набрал 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.