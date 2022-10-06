Семак — о матче с «Факелом»: ни одной команде не просто играть в Воронеже

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Факелом». Игра состоится в субботу, 8 октября, в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«Как «Факел» изменился по сравнению с прошлым матчем? Команда осталось той же. Дело, начатое Василенко, продолжается. Дома, при своих болельщиках, команда играет очень здорово — всего одно поражение. Эмоционально заряжены на сто процентов, много борьбы. Ни одной команде не будет просто играть в Воронеже — это точно.

Чем предстоящая игра будет отличаться от прошлой? Она будет полностью отличаться от того, что мы видели на «Газпром Арене». Дома играть проще, в том числе с учётом газона. Кубок есть Кубок. Понятно, что и составы разные — сейчас абсолютно другая история. Матч будет сложнее для нас, и мы это прекрасно понимаем.

Газон в Воронеже непростой. Естественно, видели только по картинке. Разговаривали с теми, кто там уже был и играл. Естественно, газон внесёт коррективы, но он одинаковый для обеих команд.

Прекрасно знаю, насколько в Воронеже любят футбол. И сам в бытность игроком там бывал. Это праздник для региона, города — приезд «Зенита» и других известных клубов. Возможность для болельщиков порадоваться, посмотреть хороший футбол, поддержать свою команду. К сожалению, не полный стадион разрешено заполнять, но та квота, которая есть, уверен, сразу же будет раскуплена. Такой интерес, конечно, радует», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России — за 11 туров команда Семака набрала 29 очков.