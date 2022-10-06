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Месси стал автором гола недели в Лиге чемпионов

Месси стал автором гола недели в Лиге чемпионов
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси был признан автором гола недели в Лиге чемпионов. Он поразил ворота «Бенфики» (1:0) в матче группового этапа турнира. Голосование по выбору гола недели в Лиге чемпионов проходило на официальном сайте УЕФА.

В число номинантов также входили защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, поразивший ворота «Рейнджерс» (2:0) точным ударом со штрафного. Также в список попали нападающий «РБ Лейцпиг» Андре Силва, отличившийся во встрече с «Селтиком» (3:1), и защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру, поразивший ворота «Севильи» (4:1).

Отметим, что матчи четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе — во вторник и среду (11-12 октября).

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