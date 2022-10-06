Семак рассказал о кадровом состоянии «Зенита» перед игрой с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровом состоянии своей команды перед матчем 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Факелом». По словам специалиста, ближайшую игру пропустит только Даниил Одоевский.
«Все ли готовы принять участие в матче с «Факелом»? Да, все готовы, за исключением Одоевского, который восстанавливается. Остальные, на сегодняшний день, все готовы.
Есть ли понимание, кто сыграет в воротах? Есть приблизительное понимание. У нас большую часть матчей чемпионата играет Миша Кержаков. Два дня есть, посмотрим. Если ребята будут себя хорошо чувствовать, так и продолжим», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, игра 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 пройдёт в субботу, 8 октября, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России — за 11 туров команда Семака набрала 29 очков.
- 6 октября 2022
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