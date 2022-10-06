«Грязный приём!» Форвард «Реала» недоволен, что не включён на ЧМ-2022 в альбоме Panini

Футболист мадридского «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал вероятность попадания в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также отреагировал на то, что не был включён в альбоме Panini в бразильскую команду на предстоящий турнир.
«Если ты играешь в «Реале» и у тебя всё хорошо, то ты имеешь больше шансов попасть на чемпионат мира. Но мне нужно продолжать работать, потому что конкуренция очень высока, и я знаю, что если совершу ошибку, то будет вероятность, что я останусь за бортом.
Конечно, я был расстроен тем, что меня нет в альбоме, я должен был там быть. Это грязный приём!» — цитирует Родриго TNT Sports Brazil.
Напомним, сборная Бразилии на групповом этапе чемпионата мира сыграет со сборными Сербии (24 ноября), Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря).
Родриго («Реал Мадрид») в падении пробивает выше ворот:
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