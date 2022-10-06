Кейлор Навас намерен покинуть «ПСЖ» в зимнее трансферное окно

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас в зимнее трансферное окно намерен сменить клуб, сообщает Footmercato. По информации источника, голкипер находится в сфере интересов лондонских «Вест Хэма» и «Тоттенхэма», а также «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Навас потерял статус первого номера команды после прихода итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из «Милана». В прошлом сезоне костариканец провёл за «ПСЖ» всего 25 матчей, в которых пропустил 24 мяча. 35-летний Навас в нынешнем сезоне ни разу не выходил на поле, являясь сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы. Его соглашение с командой истекает в 2024 году.
Ранее спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли признался, что в летнее трансферное окно клуб хочет заполучить вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса, а парижане хотели приобрести полузащитника Фабиана Руиса. Клубы планировали обмен, но в итоге состоялась лишь сделка с переходом в «ПСЖ» Руиса.
- 6 октября 2022
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