Каррагер: ничего не хочу от чемпионата мира в Катаре так сильно, как победы Аргентины

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер заявил, что хочет, чтобы на чемпионате мира в Катаре победила национальная команда Аргентины. Он отдельно отметил, что желает этого для нападающего Лионеля Месси.



«Лионель Месси — лучший игрок, которого мы когда-либо видели! Есть великие футболисты прошлого – Пеле, Кройфф, Марадона. Но я бы сказал, что Лионель Месси – самый великий игрок, который когда-либо играл в футбол.



Возможно, с этим согласны не все, поскольку считают, что футболист должен выиграть чемпионат мира. Я ничего не хочу от чемпионата мира в Катаре так сильно, как победы Аргентины и Лионеля Месси. Это нужно, чтобы закрепить за ним звание величайшего игрока в истории футбола», – цитирует Каррагера Sport Bible.