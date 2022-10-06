Обамеянг оценил игру Леау, которым интересуется «Челси»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг оценил игру нападающего «Милана» Рафаэла Леау, которым интересуется лондонский клуб. Напомним, португальский и габонский футболисты встретились в матче Лиги чемпионов, который завершился победой английской команды со счётом 3:0.
«Впечатления от игры Леау? Он невероятный игрок, действительно впечатляющий. Леау очень быстрый, мощный, он может перевернуть ход матча в любой момент. Больше мне нечего сказать, кроме того, что он невероятен.
Как я чувствую себя в «Челси»? Хорошо, очень хорошо», — приводит слова Обамеянга Milannews со ссылкой на TMW.
Напомним, ранее сообщалось, что «Челси» предпринимал попытки заполучить Леау в последний день летнего трансферного окна. Его трансферная стоимость оценивается в € 70 млн, а контракт с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
- 6 октября 2022
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