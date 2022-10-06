Мостовой: Слуцкому пора набраться смелости и уйти из «Рубина». Это неуважение
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что Леониду Слуцкому пора покинуть «Рубин» по собственному желанию.
«Рубин» проиграл в 1/32 Кубка России? А Слуцкого не убрали ещё? Здесь вопрос очевидный, я очень много раз выражал своё мнение. От своих слов не отказываюсь. То, что происходит – это неуважение ко всем! Пора набраться смелости и сказать: «Ребята, я должен уйти». Но этого не происходит. Беда!
Будут ли Слуцкого воспринимать всерьёз после «Рубина»? Его всерьёз воспринимают кто? Друзья и его близкие. Те, кто прошёл футбольную школу, всерьёз его не воспринимают! А в последнее время он вообще везде провалился», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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