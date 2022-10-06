Уткин — о «Химках»: хочешь добиться провала — доверь управление депутату

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин раскритиковал члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова за качество управления подмосковным клубом.
«Сейчас можно с уверенностью назвать два клуба РПЛ, которые управляются наихудшим образом с отрывом. «Локомотив» плавно катится к этому второй год, и его нынешнее состояние закономерно. А вот то, что происходит с «Химками», — это, конечно, очень хитрая история.
Показав едва ли не лучший старт в истории клуба, «Химки» обвально двигаются ко дну. Уже третий тренер за сезон… Вот такой вот зигзаг. Но стоит ли удивляться, если фактически клубом управляет народный депутат? Хочешь добиться настоящего провала с треском – доверь управление депутату. Роман Терюшков больше озабочен своей цитируемостью как народный избранник», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 6 октября 2022
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