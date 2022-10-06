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Швайнштайгер — о ЧМ-2022: мы должны дать Катару шанс

Швайнштайгер — о ЧМ-2022: мы должны дать Катару шанс
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Бывший футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался о проведении чемпионата мира в Катаре.

«Когда чемпионат мира только отдали Катару, можно было высказываться о том, считаешь ли ты это хорошей идеей или нет. Но сейчас уже слишком поздно, чемпионат мира точно пройдёт в Катаре.

Я не любитель говорить, что всё плохо. Мы должны дать Катару шанс. Спортсмены и СМИ могут привлекать внимание к определённым темам, но спортсмены должны быть полностью сосредоточены на своей работе. Когда я услышал, как канцлер Олаф Шольц сказал, что условия в Катаре улучшились, я поверил его словам.

Лично я с нетерпением жду чемпионата мира, футбольного праздника с лучшими сборными», – цитирует Швайнштайгера Sport1.

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