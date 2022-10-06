Мостовой: «Лужники» и были построены, чтобы проводить такие матчи, как финал Кубка России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение провести финал Кубка страны сезона-2022/2023 на стадионе «Лужники» в Москве. По его словам, арена и была построена для проведения подобного рода финалов.

«Нормальное решение. Его должны были принять ещё много-много лет назад, о чём я много раз говорил и раньше. Финал проводился по разным городам – это тоже нормально. Но финал – это финал. «Лужники» ещё в наше время, в Советском Союзе, всегда проводили Кубок России. Можно сказать, для этого стадион и построен, чтобы для него играли такие финалы. Так и должно было быть», – сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Финал нынешнего Кубка России состоится в июне 2023 года.