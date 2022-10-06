«Сомневался из-за ситуации с Украиной». Костариканец из «Оренбурга» — о переезде в Россию

Костариканский новичок «Оренбурга» Химми Марин высказался о решении перейти в клуб из чемпионата России. По словам футболиста, сначала он сомневался в безопасности переезда в РФ из-за ситуации на Украине, но потом изучил обстановку и понял, что в стране всё спокойно. К тому же Марин отметил высокий уровень конкуренции в РПЛ.
«Я очень счастлив здесь. Это были хорошие три месяца как для меня, так и для команды. Когда мне сказали, что появился интерес из «Оренбурга», я начал изучать российский чемпионат, узнавать информацию от друзей, которые долгое время играли здесь. Они мне сказали, что это хорошая лига, в которой играют сильные игроки. Поэтому я не думал долго, принял решение достаточно быстро. РПЛ — конкурентный чемпионат, который превосходит по уровню чемпионат Коста-Рики.
Не смутил ли меня статус команды при переезде в Россию? Вначале были сомнения из-за ситуации с Украиной. Я чуть глубже изучил обстановку и увидел, что здесь всё спокойно и нормально. Когда я понял, что всё в порядке, я тут же принял решение, потому что со спортивной точки зрения меня всё устраивало. Это был главный аспект для меня. Команда вышла в высший дивизион. И это правда – не было других факторов, которые могли бы сдерживать меня.
Я очень рад, что я в «Оренбурге». Это хорошая команда, чтобы начать играть в России, чтобы познакомиться с российским чемпионатом. Я смогу здесь поднять свой уровень. Это важно для моего будущего. В дальнейшем хочу перейти в более сильную команду», — приводит слова Марина Metaratings.
Напомним, Марин перешёл в «Оренбург» в июле 2022 года. Он уже успел провести за российскую команду 10 матчей.
- 6 октября 2022
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