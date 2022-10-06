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«Реал» назвал характер травмы, которую получил Даниель Себальос

«Реал» назвал характер травмы, которую получил Даниель Себальос
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Полузащитник «Реала» Даниель Себальос прошёл дополнительное медицинское обследование, сообщает пресс-служба мадридского клуба. У футболиста выявили повреждение двуглавой мышцы бедра. Сроки восстановления игрока пока не уточняются.

Себальос получил повреждение во время игры с «Осасуной» (1:1) в минувшие выходные. По ходу встречи футболиста заменили на 53-й минуте из-за мышечного дискомфорта.

Ранее появились предварительные данные о сроках восстановления игрока. Сообщалось, что футболист может провести в лазарете больше месяца. Если отсутствие от четырёх до пяти недель подтвердится, игрок вернётся на поле только в декабре, когда после окончания чемпионата мира в Катаре возобновится испанская Ла Лига.

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