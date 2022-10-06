Химми Марин: пытаюсь проявлять себя, чтобы заслужить внимание «Зенита» и других топов РПЛ

Костариканский новичок «Оренбурга» Химми Марин признался, что старается проявлять себя ради перехода в более сильный российский клуб. При этом в состав оренбуржской команды 24-летний игрок перешёл всего три месяца назад.
«Я живу последовательно — день за днём. Сейчас я в «Оренбурге». Для меня важно день ото дня прогрессировать, показывать результат в своей команде. Так я буду чувствовать себя счастливым. Тренерский штаб, руководство довольны мной.
Могу ли я оказаться в более сильной российской команде? Я знаю, что если буду работать над собой, то у меня появится возможность перейти в более сильный клуб. Я в том числе работаю, борюсь с самим собой ради этого. Я стараюсь проявлять себя в каждом матче, чтобы, в том числе, на меня обратили внимание такие команды, как «Зенит» и другие топы.
Мне нравится Россия как страна, мне нравится РПЛ. Если я смогу здесь развиваться в плане своей футбольной карьеры, то для меня нет никакой проблемы, чтобы задержаться в России», — приводит слова Марина Metaratings.
Напомним, Марин перешёл в «Оренбург» в июле 2022 года. Он уже успел провести за российскую команду 10 матчей.
- 6 октября 2022
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