Холанд помог судье во время атаки «Сити» в матче Лиги чемпионов с «Копенгагеном»

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Копенгагеном» (5:0) помог судье встречи Донатасу Румшасу.



22-летний форвард увидел, что арбитр игры потерял баллончик с исчезающим спреем, подобрал его и кинул судье, после чего совершил рывок в атаку.

В прошедшей игре Холанд оформил дубль, забив мячи на седьмой и 32-й минутах. Всего на счету норвежца пять мячей в трёх встречах турнира, он занимает первое место в списке бомбардиров, также по пять голов (с учётом квалификационных раундов) забили Францди Пьерро («Маккаби» (Хайфа)) и Мислав Оршич («Динамо» (Загреб)).



Отметим, что в чемпионате Англии на счету Холанда 14 голов и три голевых паса в восьми встречах.

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