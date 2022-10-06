Эвра: игроки «МЮ» должны признать, что не справились с нервами в матче с «Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о неудачной игре команды в матче 9-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Встреча команд закончилась победой «горожан» со счётом 6:3.



«Футболисты «Манчестер Юнайтед» должны быть честны с собой и тренером, сказать, что им было страшно, что они не справились с нервами в этой встрече. Они не верили в план на игру, нужно это признать.



«Манчестер Юнайтед» не может смотреть на себя и довольствоваться. Возможно, они были слишком уверены в себе перед матчем. Эта команда должна играть под давлением, когда уже некуда отступать, — вот тогда они показывают себя хорошо.



Если никто не будет честен с самим собой после этой игры, у нас будут большие неприятности. Если они начнут искать оправдания, я буду беспокоиться, что мы вернёмся к тому, что было в начале сезона», — цитирует Эвра Manchester Evening News.

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