Футболистка Люси Бронз — об абьюзе в женском спорте: мы наконец-то даём этому отпор

Английская защитница «Барселоны» Люси Бронз высказалась на тему жестокого обращения к футболисткам в женском спорте.

«Женский спорт в целом склонен к этим проблемам, они, вероятно, продолжались в течение длительного времени, но люди никогда не были достаточно смелыми, чтобы высказаться. Так что это не обязательно что-то новое. Однако факт в том, что мы наконец даём этому отпор.

Каждый из нас солидарен со всеми этими спортсменами, особенно с теми, кто высказался и сказал свою правду. Потому что я могу представить, как тяжело, должно быть, пройти через всё это, а потом иметь силы высказаться. Более широкая картина заключается в том, что, надеюсь, высказавшись, мы удостоверимся, что подобные вещи больше не повторятся, что можно будет найти решения, а виновные будут привлечены к ответственности», — цитирует Бронз 90 min.

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