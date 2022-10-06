И. Федотов: матч «Спартака» превратится в шоу судьи. «Крылья» ждут «ответки» за кражу гола

Российский арбитр Игорь Федотов оценил назначение судьи Василия Казарцева на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
«Назначение Казарцева на «Спартак» – это большая ошибка департамента. Турбину дали путёвку на юг, отправив в Сочи, Левникова – на дерби. Обоих можно было поставить на «Спартак», но манагеры крутят за спиной Каманцева свои делишки.
Матч «Спартака» превратится в шоу судьи. Там сейчас сидят и потеют, не знают, что делать. Тем более у «Крыльев» в прошлом туре украли гол «Краснодару», и скоро видео, где это видно, появится в соцсетях. Это скандал, и теперь «Крылья» будут ждать «ответки» от судей. Думаю, они победят «Спартак».
Логики в назначении Казарцева на «Спартак» никакой нет. Имидж судьи просто стёрли. Раньше старались продвигать Карасёва, а теперь им просто скучно. Не удивлюсь, если они группу создадут: Турбин на барабанах, Карасёв на гитаре, Безбородов будет петь, а я тогда станцую. Но если без шуток, то всё это ужасно. Каманцева обманывают, и это катастрофа», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 6 октября 2022
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