Вице-президент «Барселоны» объяснил, почему выступает за организацию Суперлиги
Поделиться
Вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу высказался о проекте европейской Суперлиги. Функционер подчеркнул, что сейчас проект нуждается в переосмыслении.
«Это было бы позитивно. Мы хотим достичь соглашения, которое удовлетворит все стороны. Оно позволит клубам, которые приносят больше всех, получать наибольший доход. Учитывая нынешнюю ситуацию, возможно любое развитие событий», — цитирует Ромеу Sport.es.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Суперлига вряд ли вернётся в ближайшие 10–15 лет. По мнению функционера, без английских клубов проект в любом случае обречён.
При этом создание Суперлиги продолжают лоббировать испанские гранды.
Самые странные рекорды футбольных звёзд мира из Книги Гиннесса:
Комментарии
- 6 октября 2022
-
18:40
-
18:38
-
18:28
-
18:26
-
18:23
-
18:15
-
18:00
-
17:46
-
17:45
-
17:45
-
17:45
-
17:35
-
17:20
-
17:19
-
17:19
-
16:55
-
16:53
-
16:48
-
16:40
-
16:36
-
16:29
-
16:29
-
16:08
-
16:01
-
15:54
-
15:43
-
15:40
-
15:18
-
15:12
-
15:09
-
14:57
-
14:46
-
14:37
-
14:31
-
14:10
Партнерский контент