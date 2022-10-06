Вице-президент «Барселоны» объяснил, почему выступает за организацию Суперлиги

Вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу высказался о проекте европейской Суперлиги. Функционер подчеркнул, что сейчас проект нуждается в переосмыслении.



«Это было бы позитивно. Мы хотим достичь соглашения, которое удовлетворит все стороны. Оно позволит клубам, которые приносят больше всех, получать наибольший доход. Учитывая нынешнюю ситуацию, возможно любое развитие событий», — цитирует Ромеу Sport.es.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Суперлига вряд ли вернётся в ближайшие 10–15 лет. По мнению функционера, без английских клубов проект в любом случае обречён.

При этом создание Суперлиги продолжают лоббировать испанские гранды.

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