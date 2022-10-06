Кавазашвили: Казарцев не сумасшедший, чтобы позволить вольность в матче «Спартака»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о назначении арбитра Василия Казарцева на матч 12-го тура РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и «Крылья Советов». Казарцев впервые за два года будет работать на матче москвичей.

«Не думаю, что Казарцев сумасшедший, чтобы позволить себе вольность в матче «Спартака», который он будет судить, а после получить двойку и новое отстранение. Любой судья может ошибиться. Но ошибка ошибке рознь. Есть ошибка преднамеренная, а есть техническая. Если судья допустит техническую ошибку, которая принесёт поражение клубу, скандал точно поднимется.

Ни один судья против себя никогда не будет действовать. Если получает конкретное задание «убить» кого-то, то он может «убить» команду, но «Спартак» «убить» без последствий не удастся. Это касается и «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива», «Динамо», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.