Хаби Алонсо стал вторым после Гвардиолы испанским тренером в истории Бундеслиги

Бывший футболист «Реала», «Баварии» и «Ливерпуля» Хаби Алонсо, ранее назначенный на должность главного тренера леверкузенского «Байера», стал вторым испанским тренером в истории немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает статистический портал Opta.

Первым же испанским менеджером был Хосеп Гвардиола, который с 2013 по 2016 год руководил «Баварией». Возглавляя мюнхенский клуб, специалист стал самым успешным тренером в истории Бундеслиги, набирая в среднем 2,52 очка за игру.

На должности главного тренера «Байера» Хаби Алонсо заменил швейцарского специалиста Херардо Сеоане, подписав контракт до лета 2024 года. До этой перестановки на тренерском мостике леверкузенский клуб уступил «Порту» со счётом 0:2 в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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