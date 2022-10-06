Кечинов: назначение Казарцева на матч «Спартака» — риск. Но людям свойственно меняться

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов оценил назначение судьи Василия Казарцева на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Крыльями Советов».

«Назначение Казарцева на матч «Спартака» рискованное. Но людям свойственно меняться в лучшую сторону. Надеюсь, что в случае с Казарцевым произойдет то же самое, он изменился и начал гораздо лучше судить», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

После 11 туров в Российской Премьер-Лиге лидирует «Зенит» с 29 очками. Ростовчане занимают третье место с 22 очками. На второй строчке чемпионата располагается московский ЦСКА. На четвёртой позиции — «Спартак» с 22 очками. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы.