Источник: Йокановича в ближайшее время не уволят из «Динамо»

Руководство «Динамо» сообщило главному тренеру бело-голубых Славише Йокановичу, что в ближайшее время его не уволят с поста наставника команды.

«У Славиши состоялась встреча с руководством «Динамо». Ему заявили, что не собираются его увольнять, что у него есть кредит доверия и нужно спокойно работать, исправлять ситуацию. Однако он сам понимает, что ещё несколько неудачных результатов – и отставки избежать не удастся», — приводит слова источника «РБ Спорт».

В 11 матчах чемпионата России московская команда набрала 16 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют в гостях с ЦСКА, а затем дома примут «Оренбург», которому недавно проиграли в Фонбет Кубке России.