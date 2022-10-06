«Ренн» — «Динамо» Киев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 6 октября, состоится матч 3-го тура Лиги Европы между французским «Ренном» и киевским «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В 1-м туре текущего сезона в рамках Лиги Европы украинская команда потерпела поражение в игре с «Фенербахче» со счётом 1:2, а во второй игре украинцы уступили кипрскому клубу «АЕК Ларнака» со счётом 0:1. После двух туров турецкий клуб возглавляет турнирную таблицу группы B с четырьмя очками. У «Ренна» столько же очков, у «Ларнаки» – три. Киевское «Динамо» с нулём очков после двух поражений на старте замыкает турнирную таблицу квартета B.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
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