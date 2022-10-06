Вице-президент «Барселоны» назвал цели команды на нынешний сезон

Вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу рассказал о целях, которые стоят перед командой в нынешнем сезоне. Функционер выразил уверенность, что каталонцы выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на поражение в матче с «Интером» в 3-м туре группового этапа.



«Мы не беспокоимся за выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» выиграет три оставшихся матча, после чего выйдет в плей-офф.



В минувшем сезоне экономический эффект от вылета из группы составил € 12 млн. Мы всегда считаем неполученные доходы, а также средства, которые удалось сэкономить.



В нынешнем сезоне мы планируем выиграть Примеру, а также выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов», — цитирует Ромеу Sport.es.

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