Foomercato: «Челси» не собирается продлевать контракт с Канте

Лондонский «Челси» не собирается продлевать контракт с французским полузащитником Н'Голо Канте, хотя нынешнее соглашение истекает в конце сезона-2022/2023. Об этом сообщает издание Footmercato со ссылкой на собственные источники.
Одним из аргументов лондонского клуба является травматичность звёздного полузащитника, которая стала часто проявляться в последние сезоны француза в клубе. На данный момент футболист провёл в нынешней компании лишь две встречи, а на поле в последний раз игрок выходил 14 августа, после чего выбыл из-за травмы бедра.
При этом сам Канте хотел бы остаться в клубе, так как комфортно себя чувствует там после проведённых лет. Одними из вариантов продолжения карьеры игрока в случае, если «Челси» не поменяет решения, называются другие лондонские клубы — «Арсенал» и «Тоттенхэм». Переход в «ПСЖ» исключается, так как сам Канте не заинтересован в продолжении карьеры в стане французского гранда.
Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду
- 6 октября 2022
-
19:58
-
19:52
-
19:43
-
19:32
-
19:32
-
19:18
-
19:10
-
19:08
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:40
-
18:38
-
18:28
-
18:26
-
18:23
-
18:15
-
18:00
-
17:46
-
17:45
-
17:45
-
17:45
-
17:35
-
17:20
-
17:19
-
17:19
-
16:55
-
16:53
-
16:48
-
16:40
-
16:36
-
16:29
-
16:29
-
16:08