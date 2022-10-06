Foomercato: «Челси» не собирается продлевать контракт с Канте

Лондонский «Челси» не собирается продлевать контракт с французским полузащитником Н'Голо Канте, хотя нынешнее соглашение истекает в конце сезона-2022/2023. Об этом сообщает издание Footmercato со ссылкой на собственные источники.

Одним из аргументов лондонского клуба является травматичность звёздного полузащитника, которая стала часто проявляться в последние сезоны француза в клубе. На данный момент футболист провёл в нынешней компании лишь две встречи, а на поле в последний раз игрок выходил 14 августа, после чего выбыл из-за травмы бедра.

При этом сам Канте хотел бы остаться в клубе, так как комфортно себя чувствует там после проведённых лет. Одними из вариантов продолжения карьеры игрока в случае, если «Челси» не поменяет решения, называются другие лондонские клубы — «Арсенал» и «Тоттенхэм». Переход в «ПСЖ» исключается, так как сам Канте не заинтересован в продолжении карьеры в стане французского гранда.

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