Лионель Месси: Аргентина не является фаворитом чемпионата мира в Катаре

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдёт в Катаре. Форвард признался, что не считает сборную Аргентины фаворитом соревнований.



«Я уже считаю дни до старта турнира. Конечно, жду его с замиранием сердца. Хочется посмотреть, как всё пройдёт, кто станет победителем. Хочется, чтобы турнир уже побыстрее стартовал, но также хочется успешно выступить.



Матчи будут сложными. Поэтому чемпионаты мира всегда особенные, там не всегда побеждают фавориты. Я не знаю, можно ли считать сборную Аргентины главным претендентом. Исторически Аргентина является им, но сейчас мы не можем быть фаворитами, есть команды, у которых шансы на победу выше», — цитирует Месси Star+.

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