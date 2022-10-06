Юран: если и уходить Сафонову из «Краснодара», то в европейский клуб, а не в российский

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове, а также о том, стоит ли ему переходить в европейскую команду.
«Сложно сказать, перерос ли Сафонов «Краснодар». У краснодарского клуба всегда ставятся максимальные задачи, и Матвею комфортно в клубе, он играет в воротах там на протяжении многих лет. Если брать большее, то, естественно, надо переходить в какой-то европейский клуб, а не в другой клуб РПЛ», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В текущем сезоне Сафонов принял участие в 13 матчах своей команды. Он сыграл 11 матчей в чемпионате страны, в которых пропустил 14 мячей и четыре раза сыграл «на ноль». Также у него две игры в Кубке России, в одной из которых он голов не пропустил, а в другой в его ворота было забито два мяча.
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