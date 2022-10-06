Ребров — о «Спартаке»: когда заканчиваешь карьеру, смотришь на игроков, как на своих детей

Бывший голкипер «Спартака», сейчас занимающий в клубе пост технического директора, Артём Ребров рассказал о своих отношениях с футболистами московского клуба.

«Когда ты сам футболист, то всё крутится вокруг тебя. Когда ты переходишь в другую роль, то делаешь всё для игроков. И уже смотришь на них, как на своих детей», — написал Ребров в своём телеграм-канале.

Вратарь выступал за красно-белых с 2011 по 2021 год, после чего завершил карьеру.

После 11 туров в Российской Премьер-Лиге лидирует «Зенит» с 29 очками. Ростовчане занимают третье место с 22 очками. На второй строчке чемпионата располагается московский ЦСКА. На четвёртой позиции — «Спартак» с 22 очками. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы.