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Власти Катара назвали фейком инфографику, в которой перечислены различные запреты на ЧМ

Власти Катара назвали фейком инфографику, в которой перечислены различные запреты на ЧМ
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Власти Катара опубликовали официальное заявление, в котором опровергли слухи о многочисленных запретах на чемпионате мира 2022 года. Ранее в интернете появилась инфографика, в которой рассказывалось о запрете на употребление алкоголя, однополые связи, откровенную одежду и прочее. Картинка довольно быстро стала распространяться в интернете, вызвав большой резонанс.

Но теперь выяснилось, что она не имеет никакого отношения к реальным правилам нахождения в Катаре.

«Распространившаяся в интернете инфографика не имеет никакого отношения к действительности. Она содержит неправильную и даже фальшивую информацию. Настоятельно рекомендуем пользоваться только официальными источниками информации», — говорится в заявлении.

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