Анчелотти: в этом и следующем сезоне я буду в «Реале». А потом посмотрим

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что он будет делать после завершения срока действия контракта с «Королевским клубом».

«В своём будущем я вижу «Реал». В этом сезоне и в следующем — «Реал Мадрид». Затем снова «Реал Мадрид» и ещё раз «Реал Мадрид»! А потом посмотрим», — цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

Вчера подопечные итальянского специалиста обыграли донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1. Голами в составе испанской команды отметились Родриго и Винисиус Жуниор. Мадридцы лидируют в своём квартете.

«Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Осасуной»

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