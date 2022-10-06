Месси: считаю себя лишь одним из футболистов, хочу, чтобы я запомнился хорошим человеком

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о собственных достижениях. Аргентинец признался, что не задумывался о том, чтобы стать одним из величайших игроков в истории.
«Я никогда не думал о том, чтобы стать одним из лучших футболистов в истории. Я считаю себя одним из многих футболистов. Когда я выхожу на поле, мы все там одинаковые. Когда начинается матч, я всегда пытаюсь показать что-то большее, стать лучше.
Я никогда не думаю о том, чего я достиг. Смотрю вперёд, думаю о будущем. Моя цель — чтобы меня запомнили хорошим человеком, когда я завершу карьеру, а не хорошим футболистом», — приводит слова Месси BarcaUniversal.
Ранее Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним в карьере.
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- 6 октября 2022
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