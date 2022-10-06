«Ференцварош» Черчесова разгромно проиграл «Црвене Звезде»

Сегодня, 6 октября, состоялся матч 3-го тура Лиги Европы между сербской «Црвеной Звездой» и венгерским «Ференцварошем», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов. Команды играли на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев.
На 27-й минуте Гелор Канга реализовал пенальти, спустя семь минут Стефан Митрович после паса Александара Пешича укрепил преимущество сербов. Во втором тайме голы на свой счёт в составе «Црвены» записали Александар Катаи и Гелор Канга. Им ассистировали Мирко Иванич и Марко Гобелич соответственно.
В 1-м туре текущего сезона команда россиянина одержала победу над «Трабзонспором» со счётом 3:2, а во второй игре турнира подопечные Черчесова обыграли «Монако» со счётом 1:0.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
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