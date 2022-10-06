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«Ференцварош» Черчесова разгромно проиграл «Црвене Звезде»

«Ференцварош» Черчесова разгромно проиграл «Црвене Звезде»
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Сегодня, 6 октября, состоялся матч 3-го тура Лиги Европы между сербской «Црвеной Звездой» и венгерским «Ференцварошем», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов. Команды играли на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На 27-й минуте Гелор Канга реализовал пенальти, спустя семь минут Стефан Митрович после паса Александара Пешича укрепил преимущество сербов. Во втором тайме голы на свой счёт в составе «Црвены» записали Александар Катаи и Гелор Канга. Им ассистировали Мирко Иванич и Марко Гобелич соответственно.

В 1-м туре текущего сезона команда россиянина одержала победу над «Трабзонспором» со счётом 3:2, а во второй игре турнира подопечные Черчесова обыграли «Монако» со счётом 1:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Лига Европы. Группа H. 3-й тур
06 октября 2022, четверг. 19:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
4 : 1
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Канга – 27' (пен)   2:0 Митрович – 35'   3:0 Катаи – 51'   4:0 Канга – 60'   4:1 Закариассен – 71'
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